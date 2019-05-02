رئيس الوزراء الماليزي: استقرار المنطقة مرهون بنهاية الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​ أن "الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل دولة إرهابية تسمى ​إسرائيل​ لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال"، مشيراً إلى أن "الشباب هم الرهان الأفضل للمستقبل إذا أردنا أن نجري تغييرات حقيقية".

ولفت إلى أن "​ماليزيا​ تفعل ما بوسعها لتلبية احتياجات مؤسسات الشباب لأنها تؤمن بمفهوم الأمة متعددة الثقافات والأعراق" وتطرق إلى "الحديث عن منطقة ​الشرق الاوسط​ "، مشيراً إلى أنه "بعد غزو ​الولايات المتحدة​ ​العراق​ عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار".

واعتبر أن "حالة عدم الاستقرار هذه يعيشها الآن ​اليمن​ و​سوريا​ و​فلسطين​، وتحولت إلى مأساة يعاني منها ​العالم​ بأسره".