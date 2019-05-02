أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن "الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الإنسانية من قبل دولة إرهابية تسمى إسرائيل لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال"، مشيراً إلى أن "الشباب هم الرهان الأفضل للمستقبل إذا أردنا أن نجري تغييرات حقيقية".
ولفت إلى أن "ماليزيا تفعل ما بوسعها لتلبية احتياجات مؤسسات الشباب لأنها تؤمن بمفهوم الأمة متعددة الثقافات والأعراق" وتطرق إلى "الحديث عن منطقة الشرق الاوسط "، مشيراً إلى أنه "بعد غزو الولايات المتحدة العراق عاشت المنطقة حالة من عدم الاستقرار".
واعتبر أن "حالة عدم الاستقرار هذه يعيشها الآن اليمن وسوريا وفلسطين، وتحولت إلى مأساة يعاني منها العالم بأسره".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الماليزي: استقرار المنطقة مرهون بنهاية الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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