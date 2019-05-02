سفارة السعودية بأذربيجان نفت دعمها لمشروع قرار أميركي يخص الأرمن

نفت ​السفارة السعودية​ لدى ​أذربيجان​ "صحة ما تردد عن دعمها لمشروع قرار في ​الكونغرس الأميركي​ يستهدف الاعتراف بإبادة ​الأرمن​"، مشيرة إلى أنه "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل السعودية وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سفيرة السعودية في ​واشنطن​ أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأميركي المتعلق بالاعتراف بالإبادة ضد الأرمن في عهد ​الدولة العثمانية​، هذا الحديث عار عن ​الصحة​ وأن سفيرة البلاد في ​أميركا​ لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من جانبها أي تصريح في هذا الشأن، وتبين السفارة أن تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين ​المملكة العربية السعودية​ والدول الإسلامية بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".

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