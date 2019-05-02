تقرير لـ"سيبري": أميركا والسعودية ضمن الدول الأكثر إنفاقا على الأسلحة بالعالم

كشف "معهد ​ستوكهولم​ الدولي لأبحاث السلام (سيبري)"، أنّ "الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وأوضح المعهد الواقع مقرّه في العاصمة السويدية، في تقرير أنّ "إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 1822 مليار دولار في عام 2018، ما يمثّل زيادة بنسبة 2.6 بالمئة عن عام 2017 وفقًا لآخر إحصائيات المعهد".

وقد احتلّت كلّ من ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ و​السعودية​ و​الهند​ و​فرنسا​ قائمة الخمس دول الأكثر إنفاقًا على الأسلحة في 2018، إذ شكّلت حصتهم جميعًا 60 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي.

وارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي للعام الثاني على التوالي في عام 2018، إلى أعلى مستوى منذ عام 1988 (أوّل عام تتوفّر فيه بيانات عالمية متسقة). وقد أصبح الإنفاق العالمي أعلى بنسبة 76 بالمئة، مقارنةً بحجم الإنفاق خلال فترة ما بعد ​الحرب الباردة​ عام 1998.