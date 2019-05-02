"الحشد الشعبي" بدأ بعملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي في العراق

أعلنت قيادة عمليات ​الأنبار​ لـ"​الحشد الشعبي​"، "أنّها شرعت بعملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي".

وأوضح قائد العمليات قاسم مصلح في بيان، أنّ "العملية العسكرية ستشمل تطهير الحدود بمشاركة لواء 13 و17 و18 و19 في "الحشد الشعبي" ومديريات هندسة الدروع والاتصالات وهندسة الميدان والطبابة التابعات لهيئة "الحشد الشعبي"، إضافة إلى شرطة الحدود"، لافتًا إلى أنّ "قواتنا ستدخل من ثلاث محاور رئيسة وستنتشر على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا".

يُذكر أنّ القوات الأمنية تنتشر على الشريط الحدودي مع ​سوريا​ بهدف منع تسلّل المسلحين والإرهابيين إلى الأراضي العراقية، حيث تمكّنت من قتل واعتقال العديد منهم.