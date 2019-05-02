وزير خارجية البحرين: إيران ستخنق نفسها إذا أغلقت هرمز

اعتبر وزير خارجية ​البحرين​ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن "التصعيد الحالي بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، ينطوي على فرصة ل​طهران​ لمراجعة سياساتها التي قادتها إلى شفا الهاوية"، مشدداً على أن تنفيذ التهديدات بإغلاق ​مضيق هرمز​ "سيكون تصعيداً خطيراً يعني أن إيران ستخنق نفسها".

ودعا الحكومة ​العراق​ية إلى "التمسك بتطلعاتها لإصلاح علاقاتها مع ​الدول العربية​ والحفاظ عليها وحمايتها من التصريحات والمواقف التي تصدر عن أشخاص في العراق يأتمرون من الخارج".

وشدد على أن "البحرين لا تجري وراء التطبيع" مع ​النظام السوري​، بل تريد كما بلدان عربية أربعة هي: مصر و​الأردن​ و​السعودية​ و​الإمارات​، تفعيل دور عربي بقي غائباً لمدة طويلة والعودة إلى هذا الملف مباشرةً وليس عبر أطراف إقليمية، سواء إيران أو ​تركيا​" ورأى أن "موضوع الحل السياسي "يجب أن يُترك للسوريين"، معتبراً أن "عودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​ "يجب أن تُطرح في أوانها".