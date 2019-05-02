أكد الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" محمد باركيندو أن "المنظمة تسعى لعدم تسييس النفط"، مشيراً إلى أن "ايران رائدة بمجال تنويع مصادر الطاقة وأنها نموذج اقليمي هام في صناعة النفط".
واعتبر أن "ايران حققت اهدافها في ظل ظروف صعبة فیما بعض دول المنظمة لاتزال اقتصاداتها مرتبطة بشدة بالنفط".
كانت هذه تفاصيل خبر الامين العام لمنظمة "اوبك": نسعى لعدم تسييس النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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