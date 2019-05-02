الامين العام لمنظمة "اوبك": نسعى لعدم تسييس النفط

أكد الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" ​محمد باركيندو​ أن "المنظمة تسعى لعدم تسييس ​النفط​"، مشيراً إلى أن "​ايران​ رائدة بمجال تنويع مصادر الطاقة وأنها نموذج اقليمي هام في صناعة النفط".

واعتبر أن "ايران حققت اهدافها في ظل ظروف صعبة فیما بعض دول المنظمة لاتزال اقتصاداتها مرتبطة بشدة بالنفط".