انقاذ شخصين احتجزا داخل سيارة في واد بجرود الضنية

تمكنت عناصر ​قوى الأمن الداخلي​ وفرق الإنقاذ الجبلي و​فرق الإسعاف​ في جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والأهالي، تمكنوا من إنقاذ شخصين احتجزا لمدة يومين في واد بجرود الضنية، ولم يستطيعا الخروج من الوادي والعودة من حيث أتيا. وأجريت عمليات أسعاف أولية للشخصين وهما بصحة جيدة.

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