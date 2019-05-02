الجمارك أرجأت جولة المزاد العلني الثانية الى موعد لاحق يعلن في حينه

اعلنت ​المديرية العامة للجمارك​ عن ارجاء جولتها الثانية من المزاد العلني لبضائع متروكة ومحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، في ​مرفأ بيروت​، والتي كانت مقررة عند الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء في ​7 أيار​ الى موعد لاحق يعلن عنه في حينه بسبب ​اضراب​ عمال شركة المرفأ.

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