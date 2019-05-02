رئيس الوزراء المصري: نسعى إلى الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة

أكد رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ في ​منتدى الاقتصاد العربي​، "أننا حققنا خلال العام المالي السابق أعلى معدل نمو في ​الاقتصاد المصري​"، مشيرا الى أن "​الحكومة​ تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي وتعزيز دور الاستثمار الخاص بدفع هذا النمو".

ولفت الى "أننا نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا"، معلنا أنه "بنهاية عام 2019 سنقضي على ظاهرة المناطق السكنية غير الملائمة".

وشدد مدبولي على أن "مصر تسعى إلى الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة والحكومة تسعى لخلق الفرص في مختلف المجالات بالتعاون مع ​القطاع الخاص​"، مؤكدا "استمرار نمو التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية"، مشيرا الى أن "مصر تقدم للعالم المنطقة الاقتصادية ل​قناة السويس​ لفتح آفاق استثمارية رحبة في مجالات متنوعة".