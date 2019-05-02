خريس: حركة أمل لن تسمح بالمس بحقوق الموظفين والعسكريين والمتقاعدين

أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير​" النائب ​علي خريس​ خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني في بلدة ارزي، ان "الحركة وكتلة التنمية والتحرير مع موازنة تقشفية بالكامل، لكن هناك خطوط حمر لا يمكن ان تقبل ​حركة أمل​ بتجاوزها. لن نسمح بالمس بحق الموظفين والعسكريين سواء من هم في الخدمة الفعلية او المتقاعدين لكن في المقابل المطلوب لجم الهدر ووقف ​السرقات​".

وأشار خريس في كلمته الى مشروع ​قانون الانتخابات​ النيابية "الذي ستقدمه كتلة التنمية والتحرير المرتكز على ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة"، مؤكدا ان "المدخل الحقيقي للدخول الى رحاب الوطن والخروج من الطائفية والمذهبية والعائلية والعشائرية هو من خلال قانون انتخابات نيابية عصري يقوم على ​النسبية​ على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة".