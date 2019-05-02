كلية الصحة في الجامعة اللبنانية تعلن موعد إجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2019 - 2020

أعلنت ​كلية الصحة​ في ​الجامعة اللبنانية​ عن "موعد إجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2019 – 2020 نهار الثلاثاء في 9 تموز 2019 ، على أن تُقدم طلبات التسجيل في هذه المباراة في الفترة الممتدة من 8 أيار 2019 حتى 5 تموز 2019 في كافة فروع الكلية".

وفي بيان لها، أوضحت الكلية أن "المستندات المطلوبة هي إخراج قيد جديد أو صورة مصدقة عنه، نسخة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني أو ما يعادلها أو وثيقة ترشيح لامتحانات العام 2018 – 2019 أو إفادة تسجيل مدرسية، 3 صورة شمسية مصدقة من المختار، طابع أميري ورسوم التسجيل".