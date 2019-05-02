التوحيد:بدء سريان الغاء العقوبات الأميركية لمستوردي النفط الايراني جائر

أعرب ​حزب التوحيد العربي​ عن إدانته وشجبه القرار الأميركي العدواني الذي أعلنه رئيس ​الولايات المتحدة​ ​دونالد ترامب​ بإلغاء الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات ​النفط​ الإيرانية، مؤكدا تضامنه ووقوفه الى جانب ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية قيادة و​حكومة​ وشعبا، والى جانب كل أحرار العالم في مواجهة هذه الغطرسة الأميركية.

ووصف البيان بدء سريان الغاء ​العقوبات الأميركية​ لمستوردي النفط الايراني بالجائر والذي سيصيب باقي الدول بأضرار كبيرة، مؤكدا أن مثل هذه ال​سياسة​ ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها وسترتد على ​واشنطن​ وتزيد من عزلتها في المحافل الدولية.

ودعا الشعوب الحرة إلى أوسع تضامن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الهجوم الارهابي الأميركي المستمر عليها، و التصدي لإجراءات الحظر الأميركية الظالمة والتي تشكل نموذجا بارزا للإرهاب الذي يستهدف الشعب الايراني الحبيب.