التوحيد:بدء سريان الغاء العقوبات الأميركية لمستوردي النفط الايراني جائر

أعرب حزب التوحيد العربي عن إدانته وشجبه القرار الأميركي العدواني الذي أعلنه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بإلغاء الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية، مؤكدا تضامنه ووقوفه الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وحكومة وشعبا، والى جانب كل أحرار العالم في مواجهة هذه الغطرسة الأميركية.
ووصف البيان بدء سريان الغاء العقوبات الأميركية لمستوردي النفط الايراني بالجائر والذي سيصيب باقي الدول بأضرار كبيرة، مؤكدا أن مثل هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها وسترتد على واشنطن وتزيد من عزلتها في المحافل الدولية.
ودعا الشعوب الحرة إلى أوسع تضامن مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الهجوم الارهابي الأميركي المستمر عليها، و التصدي لإجراءات الحظر الأميركية الظالمة والتي تشكل نموذجا بارزا للإرهاب الذي يستهدف الشعب الايراني الحبيب.
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