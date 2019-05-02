عبيد: لمراعاة التوازن بين واقع الدولة المالي والظروف الاجتماعية للموظفين

هنأ النائب ​جان عبيد​ ​العمال​ بعيدهم، داعيا إلى "مراعاة التوازن الدقيق بين واقع الدولة المالي وبين الظروف الاجتماعية للموظفين"، مشيرا إلى أنه "من الضرورة بمكان التفتيش عن مصادر لتمويل عجز الدولة، ولكن يجب أن تؤخذ في الاعتبار عدم المساس بلقمة عيش اللبنانيين". وشدد على "ضرورة الحوار المباشر بين الدولة والعمال لتفادي الصدام الذي لا مصلحة لأي من الجانبين فيه".

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