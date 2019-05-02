فصيلة صور أوقفت عاملة فندق سرقت ذهبا وألماسا وأعادت المضبوطات لصاحبتها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "بعد ادعاء إحدى السيدات بسرقة حقيبتها الّتي بداخلها كميّة من الألماس والذهب تقدّر بحوالي 13 ألف دولار، وذلك من داخل خزانة غرفتها في أحد الفنادق، أوقفت فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي إحدى العاملات في الفندق وتُدعى "إ. ح" (مواليد عام 1967، فلسطينية)".
وبيّنت أنّ "بالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على سرقة المصاغ المذكور"، لافتةً إلى أنّ "المضبوطات أُعيدت إلى صاحبتها، وأودعت الموقوفة القضاء المختص".
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