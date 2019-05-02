طالب النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ​الحكومة​ وبإصرار بـ"وضع رسم استهلاك على كافة المستوردات من الخارج بنسبة ٣ بالمئة ما عدا المواد الأولية والضرورية وذلك في صندوق مستقل دعما للإسكان وحماية للصناعة وذلك حلا لمشكلة الإسكان وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: لوضع رسم استهلاك على كافة المستوردات من الخارج بنسبة 3 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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