الغريب التقى ترك وجيرار: للتعاون بين الوزارة ومفوضية اللاجئين بملف عودة النازحين

عرض وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، في مقرّ الوزارة، لملف ​النزوح السوري​، وسُبل تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، مع كلّ من مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ (قسم الحماية) فولكر ترك، وممثلة المفوضية في ​لبنان​ ​ميراي جيرار​.

وقد اتّفق الجانبان على "أهميّة تفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية".