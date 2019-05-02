الغريب التقى ترك وجيرار: للتعاون بين الوزارة ومفوضية اللاجئين بملف عودة النازحين

عرض وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في مقرّ الوزارة، لملف النزوح السوري، وسُبل تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين، مع كلّ من مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (قسم الحماية) فولكر ترك، وممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار.
وقد اتّفق الجانبان على "أهميّة تفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمفوضية".
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