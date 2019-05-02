الحريري أجرى مع نظيره المصري محادثات لتطوير العلاقات الثنائية

أجرى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ محادثات مع رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​، في ​السراي الحكومي​، تناولت آخر المستجدات والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة العربية وتركزت على سبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء المصري وصل الى السراي عند التاسعة والنصف صباحا واستقبله الرئيس الحريري، حيث أقيم له استقبال رسمي عزفت خلاله الموسيقى النشيدين اللبناني والمصري، وبعدما استعرضا حرس الشرف صافحا كبار المستقبلين ثم توجها الى قاعة الاجتماعات.

وشارك في الاستقبال الرسمي عن الجانب اللبناني وزراء الصناعة وائل ابو فاعور، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، العمل كميل ابو سليمان، الاتصالات محمد شقير، الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، والطاقة ندى البستاني، سفير لبنان في مصر علي الحلبي، الوزير السابق غطاس خوري، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية اضافة الى عدد من المستشارين.

وعن الجانب المصري حضر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وزير القوى العاملة محمد سعفان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، الامين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح وعدد من المستشارين.