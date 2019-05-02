أبو الغيط:التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وأمتنا بهذا العصر

رأى أمين عام ​الجامعة العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ في كلمة له فى منتدى ال​اقتصاد​ العربي انه "ثمة محاولات تجري في عددٍ من دول المنطقة لتحويل الإمكانيات العربية إلى "معادلة نجاح"، والأهم أننا نلمس جميعاً تصاعد الإدراك، لدى الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وأمتنا في هذا العصر".

وشدد على ان "اقتصاد المستقبل يحتاج إلى إصلاحات مؤسسية جوهرية في نظم الاقتصاد العربية من أجل إطلاق المنافسة. وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة، وجذب الاستثمار في المجالات الانتاجية التي تُساعد على نقل التكنولوجيا والخبرات، وليس فقط تحقيق الأرباح".