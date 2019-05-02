الحريري: كل يوم نضيعه دون تطوير القوانين هو الفساد والهدر الحقيقي

لفت رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في كلمة له خلال المنتدى ال​اقتصاد​ي العربي، الى أن "هذا المنتدى ينعقد في وقت لا تزال منطقتنا العربية تمر في مرحلة دقيقة جداً تتطلب منا رفع مستوى التواصل وتعزيز التعاون المشترك فيما بيننا"، مشيرا الى أن "اجتماع اللجنة العليا ال​لبنان​ية المصرية المشتركة غدا في ​بيروت​، يصب في اتجاه ارساء الاسس للمزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان ومصر لتعزيز التعاون التجاري والإستثماري".

ورأى الحريري أن "التحدي الأبرز المشترك بين دولنا اليوم هو كيفية تحفيز النمو وتنويع مصادره لايجاد فرص عمل لشبابنا. وأنا أعتقد بأنه أصبح لدينا جميعاً قناعة تامة بأن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها تطوير اقتصاداتنا الوطنية وتحديثها"، متسائلا: "من منا اليوم لا يرى في الإصلاح مدخلا لاقتصاد وطني قوي وغد أفضل للشباب".

واعتبر "أننا اليوم بقوانينا وانفتاحنا وبطريقة عملنا متأخرون وعلينا أن نحدث كل القوانين في لبنان، مثلما قامت مصر من 4 سنوات، علينا أن نستفيد من الخبرة والتجربة المصرية في ​الكهرباء​ أو الإتصالات وفي ​الغاز​ والبترول. ونحن نحاول فعليا القيام بما قامت به مصر لكن الفرق أن مصر اقتصاديا عانت أكثر من لبنان"، مضيفا: "اذا طريق الحريري سيمر من كل مناطقنا علينا أن نبني طريق الدول العريبة ليكون لدينا انتشار ولينتشر اقتصادنا أيضا. واذا نريد ​محاربة الفساد​ والهدر الطريق صعب. الهدر مصيبة المصائب في دولنا العربية وكل يوم نضيعه دون تطوير القوانين هو الفساد والهدر الحقيقي، لذلك نحن نقوم بخطط يمكن أن تكون متفائلة ونقوم بإصلاحات لمصلحة المواطن اللبناني، ونحن سنكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اعمار هذا البلد".