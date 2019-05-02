قام رئيس "جمعية المعلم ​بطرس البستاني​" النائب ​فريد البستاني​، برفقة رئيس ​الطائفة الإنجيلية​ في ​بيروت​ القس ​حبيب بدر​ وعضو المجلس الأعلى النائب ​إدغار طرابلسي​، بزيارة مدفن المعلم بطرس البستاني في المقبرة الإنجيلية في بيروت قرب ​طريق الشام​، حيث تمّ وضع أكاليل من الزهر على ضريح المعلم؛ وبعدها تُليت الصلوات الخاصة بالمناسبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني وطرابلس وبدر وضعوا أكاليل زهر على ضريح بطرس البستاني في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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