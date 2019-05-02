الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية واسعة لتفتيش الشريط الحدودي مع سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

شرعت قيادة عمليات الأنبار بالحشد الشعبي العراقي اليوم الخميس بعملية عسكرية واسعة لتفتيش الشريط الحدودي مع سورية بالتزامن مع عمليات يقوم بها الجيش السوري على الجانب الآخر للحدود.

وذكرت مديرية الإعلام التابعة للحشد أن العملية تستهدف تفتيش مسافة 232 كلم من مدينة القائم إلى منطقة الوليد.

ونقلت المديرية عن قائد العمليات قاسم مصلح القول:"انطلقت قواتنا فجر هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة الألوية 13 و 17 و 18 و 19 في الحشد الشعبي، ومديريات هندسة الدروع والاتصالات ومكافحة المتفجرات والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي، إضافة لشرطة الحدود".

وأضاف مصلح:"ستدخل قواتنا من ثلاثة محاور رئيسية للانتشار على الشريط الحدودي... ومستعدون لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق إثر عمليات الجيش السوري".