قرقاش: ميليشيات متطرفة تسيطر على العاصمة الليبية وتعطل الحل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الخميس أن الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار.

وكتب على حسابه على موقع تويتر :"الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف/الإرهاب ودعم الاستقرار للخروج من الأزمة".

وأضاف، في تغريدة باللغة الإنجليزية: "اتفاق أبوظبي وفر فرصة لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. وفي الوقت ذاته، فإن الميليشيات المتطرفة تواصل السيطرة على العاصمة وتعطيل البحث عن حل سياسي".