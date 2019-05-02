وزيرة التضامن وسفير الهند يفتتحان ورشة إنتاج الأطراف الصناعية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365:

تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وسفير دولة الهند لدى مصر، رشة إنتاج الأطراف الصناعية، اليوم الخميس، في محافظة أسيوط.

ومن المقرر، أن تفتتح وزيرة التضامن والسفير الهندي ورشة لإنتاج الأطراف الصناعية بأسيوط لخدمة أبناء الصعيد، وذلك بالتعاون مع الجمعية الهندية (BMVSS) وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع، التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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وأوضح مصدر للوطن إن الورشة ستنتج من 500 إلى 525 طرفا صناعيا بمستوى تقني متطور من خلال معسكر عمل لمدة 42 يوماً يهدف تدريب فنيين علي إنتاج 500 طرف صناعي لخدمة أبناء الصعيد، وذلك بالتعاون مع الجمعية الهندية وجمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب بأسيوط.

وتخدم الجمعية الهندية (BMVSS ) أكثر من 1.75 مليون شخص، وتعمل على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تزويدهم بالأطراف الصناعية، وتتعاون مع جمعية الأسر المنتجة للتأهيل والتدريب وتنمية المجتمع بأسيوط لتدشين الورشة وإمدادها بالمعدات والمواد اللازمة للإنتاج.

ومن المقرر، أن تشمل الزيارة تفقد المركز الشامل لتأهيل البنين بمركز الفتح، وتوزيع شهادات أمان وأجهزة تعويضية وبعض المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية بديوان عام المحافظة.