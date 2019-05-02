بالصور ..وفاة فتاة وإصابة 6 آخرين بحريق ملحق بناية في جدة السعودية

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لقيت فتاة في العقد الثاني مصرعها، وأصيب 6 آخرون؛ إثر حريق اندلع بملحق بناية، يوم الأربعاء، بحي الروابي جنوب محافظة جدة.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن حريقًا اندلع في ملحق لبناية مكونة من ثلاثة أدوار نتج عنه حالة وفاة لفتاة 16 سنة، بعد نقلها إلى المستشفى، وإصابة والدتها وأربعة من إخوتها؛ 3 بنات وشاب، نُقِلوا جميعًا عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بمستشفى الملك عبدالعزيز جنوب محافظة جدة.
وأضاف: ”كانت خمس منها متأثرة بحالة اختناق، ووالدتهم بحروق، وصل البعض منها لحالة إعياء، بينهم طفلة فاقدة للوعي تبلغ من العمر ثماني سنوات تم تقديم الإنعاش القلبي لها من قبل الهلال الأحمر في موقع الحادث.
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