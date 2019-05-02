وكالات - حكمت محكمة في لندن اليوم، الأربعاء 1 ماي 2019، بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج بعدما أدانته بإنتهاك شروط الإفراج الموقت عنه إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.
وكان أسانج قد حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك. وقد أخرجته الشرطة البريطانية من السفارة في 11أفريل ومثل أمام القضاء الذي دانه.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء البريطاني يحكم بالسجن 50 أسبوعًا على مؤسّس "ويكيليكس" أسانج لإنتهاكه شروط الإفراج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.