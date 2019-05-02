القضاء البريطاني يحكم بالسجن 50 أسبوعًا على مؤسّس "ويكيليكس" أسانج لإنتهاكه شروط الإفراج...

وكالات - حكمت محكمة في لندن اليوم، الأربعاء 1 ماي 2019، بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج بعدما أدانته بإنتهاك شروط الإفراج الموقت عنه إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان أسانج قد حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك. وقد أخرجته الشرطة البريطانية من السفارة في 11أفريل ومثل أمام القضاء الذي دانه.

Advertisements