المطيري يفتتح غرفة عمليات أمنية بالرياض

افتتح رئيس الحرس الملكي بالرياض الفريق الأول، سهيل بن صقر المطيري، مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الأمنية، بحضور نائب رئيس الحرس الملكي، وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي، وكان في استقباله رئيسهيئة العمليات اللواء الركن، محمد بن سعيد العمري، ومدير غرفة العمليات الأمنية العميد جفين بن فهد القحطاني.
بعد ذلك استمع الجميع إلى إيجاز من رئيس هيئة
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