المطيري يفتتح غرفة عمليات أمنية بالرياض

افتتح رئيس الحرس الملكي بالرياض الفريق الأول، سهيل بن صقر المطيري، مركز القيادة والسيطرة في غرفة العمليات الأمنية، بحضور نائب رئيس الحرس الملكي، وكبار قادة وضباط رئاسة الحرس الملكي، وكان في استقباله رئيس

هيئة العمليات اللواء الركن، محمد بن سعيد العمري، ومدير غرفة العمليات الأمنية العميد جفين بن فهد القحطاني.

بعد ذلك استمع الجميع إلى إيجاز من رئيس هيئة

العمليات عن مكونات مركز القيادة والسيطرة التي تعمل بنظام آلي متكامل، وفق أحدث المنظومات الحديثة لإدارة ساحة العمليات الأمنية ومناطق العمليات، وفق مفهوم موحد، وسلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تربط جميع المناطق، وجاء استخدام هذه التقنية الحديثة بناء على توجيهات ومتابعة رئيس الحرس الملكي.