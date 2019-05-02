واشنطن تحذر رئيس أوكرانيا الجديد

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حذر المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية إلى أوكرانيا كورت فولكر، من مغبة تسوية النزاع في دونباس عن طريق التخلي عن جزء من الأراضي لصالح روسيا.

وقال فولكر، إن القيام بذلك، سيؤدي إلى تدهور حاد في موقف المواطنين الأوكرانيين تجاه الرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكي.

وصرح الدبلوماسي الأميركي، في حديث لموقع Valasz Online الهنغاري: “زيلينسكي من خلال حديثه يصر على استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأكد أنه يؤيد العملية الجارية في سبيل ذلك”.

وحذر فولكر، من أن زيلينسكي إذا تنازل لروسيا فإنه سيحرض الأوكرانيين عليه.

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ويرى الموفد الأميركي، أن أفضل طريق لتسوية النزاع في دونباس، هو السير على طريق توجيه بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة، إلى المنطقة، وكذلك مواصلة الإصلاحات التي تنفذها كييف. وقال: “نأمل أن تكون هناك عملية فعالة لإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا، وأن تتمكن روسيا من ضمان السلام، ولكن بغض النظر عن موقف روسيا، يجب مساعدة أوكرانيا لتصبح دولة ناجحة ومستقرة”.

المصدر روسيا اليوم