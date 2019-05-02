كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: أمريكا تضغط على أعضاء الأمم المتحدة لخرق قرار تأييد خطة العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة حذرت الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة من أنها إما يجب أن تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231، أو تصادق على الاتفاق النووية الإيرانية، المعروفة رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو تواجه العقاب.

وأضاف بيان البعثة: "لقد انسحبت الولايات المتحدة، في انتهاك واضح وصارخ للقرار 2231، من خطة العمل الشاملة المشتركة. والأسوأ من ذلك هو أن الولايات المتحدة، بصفتها صاحب مقعد دائم في مجلس الأمن، تهدد بوقاحة الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، إما بانتهاك ذلك القرار أو مواجهة العقاب، إنها حقًا سياسة مدمرة ونفاقية".

واستذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن امتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، الذي يتوخى إلغاء العقوبات المفروضة على إيران الغربية مقابل الحفاظ على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، قد أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 14 مرة.

Advertisements

كما رفضت المزاعم القائلة، بإن صواريخ إيران صُممت لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية. وأصرت البعثة على أن القرار 2231 لم يقيد الأنشطة المتعلقة بإنشاء صواريخ باليستية تقليدية.

وأوضحت البعثة، أنه: "بدلاً من محاولة نشر الاتهامات الملفقة واستغلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدفع سياساتها المؤذية ضد إيران، يجب على سلطات الولايات المتحدة أن تتصرف بمسؤولية وفقًا لالتزاماتها الدولية وأن تشرح لأعضاء المجلس سبب انتهاك بلادهم للقرار 2231 ولماذا يجبر الدول الأخرى على أن تحذو حذوها".