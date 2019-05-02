كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: عملية عسكرية واسعة للحشد الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي.

وأشارت قيادة عمليات الأنبار للحشد أن قواتها "ستدخل من ثلاث محاور رئيسة وتنتشر على الشريط الحدودي"، حسب "السومرية نيوز".

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه أن "قواتنا انطلقت فجر هذا اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة لواء 13 و 17 و 18 و 19 في الحشد الشعبي ومديريات هندسة الدروع والاتصالات وهندسة الميدان والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي اضافة لشرطة الحدود".

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وأضاف مصلح أن "قواتنا ستدخل من ثلاث محاور رئيسة والانتشار على الشريط الحدودي من قبل قطعاتنا".

وأوضح اأن القوات "مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري".

يذكر أن القوات الأمنية تنتشر على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف منع تسلل الإرهابيين إلى العراق.