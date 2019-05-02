كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الدفاع: أمريكا تخطط لاختبار صاروخين فوق صوت بنهاية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ستيفن ووكر، مدير وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية "داربا"، أن الولايات المتحدة تخطط لاختبار صاروخين تفوق سرعتها سرعة الصوت يتم تطويرهما بشكل مشترك من قبل وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية والقوات الجوية الأمريكية بحلول نهاية عام 2019.

وقال "ووكر" يوم الاربعاء، في مؤتمر صحفي في واشنطن: "لذلك، آمل أن نتمكن من إطلاق كلاهما بحلول نهاية عام 2019 لكن قد يمتد إلى باية 2020".

في العام الماضي، قال مايكل جريفين، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشؤون البحث والهندسة، إن القدرات الفائقة الصوت التي تتمتع بها الولايات المتحدة هي الأولوية التقنية القصوى للبلاد.