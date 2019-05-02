كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو": أمريكا ستستخدم "مذبحة" و"حرب أهلية" للتدخل في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه إذا كان الصراع في فنزويلا قد تصاعد وتحول إلى عنف، فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم هذه المذبحة لشن تدخل عسكري في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقال "مادورو"، في كلمة ألقاها في مظاهرة يوم العمال في كاراكاس: "إنهم - المعارضة - يريدون أن يقودونا إلى حرب أهلية. أنا أتساءل - ماذا سيحدث إذا أرسلنا الدبابات والعربات المدرعة والقوات الخاصة التي لدينا؟ ستكون هناك مذبحة بين الفنزويليين وستحتفل واشنطن وستأمر بالبدء في التدخل العسكري من أجل احتلال أرض بوليفار".

وأضاف "مادورو"، أن الهدف الرئيسي لمحاولة الانقلاب التي قامت بها المعارضة يوم الثلاثاء كان بدء حرب أهلية.