كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تكشف سرقة تنظيم الحمدين للبترول البحريني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تقرير لمباشر قطر، إنه بعد كشف المخطط القطرى لسرقة بترول البحرين مؤخرًا والخديعة القانونية التى انتهجها النظام القطرى للاستيلاء على نفط المنامة، دعا عضو مجلس النواب البحرينى أحمد العامر، إلى تحرك دولى ضد حكومة قطر للتحقيق فيما تم الكشف عنه بشأن معلومات عن قيام الدوحة بالحفر المائل لسرقة بترول جزر حوار، إضافة إلى تزويرها الوثائق أمام محكمة العدل الدولية للاستيلاء على الأراضى البحرينية.

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وأضافت القناة التابعة للمعارضة القطرية، أن العامر طالب بضرورة أن تعمل حكومة البحرين على مساءلة دولية تجاه نهب دولة قطر لثروات الشعب البحرينى، مشيرًا إلى أن قطر تسرق ثروات البحرين والشعوب الأخرى، بهدف زعزعة أمنهم واستقرارهم، متجاهلة القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة فى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى العربى.

ولفت تقرير "مباشر قطر"، إلى أن النائب البحرينى شدد على أن الحكم القطرى أصبح تنظيمًا إرهابيًا يقود دولته وشعبه الذى لم يعرف العنف يومًا إلى الهاوية، ويزكى فيهم الكره لأشقائهم العرب، مشيرًا إلى أن مقاطعة الرباعى العربى للنظام القطرى جاءت صائبة بشكل لا خلاف عليه، حيث تكشّفت بعد ذلك حقيقة تورطه فى جرائم حرب، من خلال أذرعه التى مولها على مدار سنوات عدة.