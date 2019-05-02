رئيس الـMBC يتكفل بمصاريف دراسة طفلة مغربية

كشفت لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، على لسان العميد علي جابر، تلقيها تعليمات من الشيخ الوليد الإبراهيمي، رئيس قنوات mbc، للتكفل بمصاريف تعليم فاطمة الزهراء التابعة للفريق المغربي، وإعطاء والدها 150 ألف درهم مغربي.

ولأن المفاجآت تأتي تباعا، ففي بادرة إنسانية طيبة، أعلن فريق مياس اللبناني، المتوج بلقب الموسم السادس من برنامج المواهب Arabs Got Talent، الذي يبث على قنوات MBC، تقاسم الجائزة مع الثنائي المغربي «ديو إكروبات».

وحصل فريق مياس اللبناني على 250,000 ريال سعودي إضافة إلى سيارة من نوع شيفرولية. وفور إعلانه فائزا بالجائزة الكبرى للبرنامج يوم السبت الماضي، بعد منافسة شرسة مع 9 فرق، ضمنها 3 فرق من المغرب من أجل الظفر باللقب، كشف نيته التنازل عن نصف قيمة الجائزة لصالح «ديو أكروبات» المغربي، والذي يضم أبا وابنته نظرا إلى ظروفهما الاجتماعية الصعبة.