فرقة ترشيحا للموسيقى العربية تنير فانوس رمضان | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 05/ 05/ 2019 الزمان: 22:00 المكان: دوّار الساعة، رام الله Advertisements تستضيف بلدية رام الله فرقة ترشيحا للموسيقى العربية في حفل إنارة فانوس رمضان على دوار الساعة - ميدان ياسر عرفات، في مدينة رام الله. حفل إنارة فانوس رمضان هو حفل سنويّ تقيمه البلدية في المساحات العامة احتفالًا بحلول شهر رمضان. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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