دراسة: الكوكايين يسبح في أنهار بريطانية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة بريطانية حديثة،التي أشرفت عليها جامعة كينغز كوليدج في لندن، بالتعاون مع جامعة سافوك، نشرت في مجلة "البيئة الدولية"، وجود آثار لماد الكوكايين في الروبيان الذي يعيش في عدة أنهار بمقاطعة سافوك البريطانية.

وعثر العلماء، في 15 موقعًا مختلفًا في إنها سافوك، على مادة الكوكايين في الروبيان، وذلك في جميع العينات التي تم اختبارها، فضلاً عن مواد مخدرة أخرى مثل الكتامين ومبيدات حشرية وأدوية.

مفاجئة

وقال الباحث من جامعة سافوك، البروفيسور نيك بوري، إن "هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث حول ما إذا كان هذا الكوكايين منتشرا فقط في الروبيان الموجود في سافوك، أم على نطاق أوسع في بريطانيا وخارجها".

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وأضاف بوري "لقد جذبت قضية الصحة البيئية الكثير من الاهتمام في الفترة الأخيرة بسبب التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتلوث الناتج عن تراكم النفايات البلاستيكية. ومع ذلك، فإن تأثير التلوث الكيميائي غير المرئي - مثل المخدرات - على البيئة، يحتاج إلى مزيد من البحث والاهتمام في بريطانيا".

وقال الباحث من جامعة كينغز كوليدج في لندن، الدكتور ليون بارون، إن "العثور على هذه المواد المخدرة يعتبر أمرا مفاجئا".

وأضاف "نتوقع حدوث ذلك في المدن مثل لندن، لكن ليس في مقاطعات ريفية".

وختم بالقول إن وجود مبيدات حشرية محظورة منذ وقت طويل في بريطانيا في الروبيان يعتبر تحدياً كبيراً، لأن مصادر هذه المبيدات لا تزال غير واضحة.