القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 05/ 05/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: معرض التقاء، غزة يستضيف معرض التقاء للفن المعاصر معرض "فلسفة الجسد" للفنان محمد العمراني. يقوم المعرض على استعراض علاقة الفلسطيني بجسده في غزة، إثر الإصابات المتكررة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. Advertisements لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا. ملصق الحدث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معرض فلسفة الجسد | غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.