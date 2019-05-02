شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة نظافة لشوارع المكلا بالتزامن كع قدوم شهر رمضان والان مع التفاصيل

دشن عمال نظافة المكلا حملة نظافة وتحسين شوارع الأحياء السكنية بمدينة المكلا وذلك استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الحملة بتوجيهات من المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس " فهمي عبدالهادي بن شبراق " وبالتنسيق مع مدير مشروع نظافة المكلا المهندس " أيمن علي الحيقي " وكذا مشرفي مكاتب النظافة .

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وبدأت الحملة من حي السلام بالمكلا امتدادً إلى كافة الأحياء السكنية في المدينة ، و تهدف إلى تحسين وتزيين شوارع الأحياء السكنية لما تشهده المدينة من مناسبات فرائحية رمضانية خلال شهر رمضان في كل عام ك ختومات المساجد والعزائم وافطار الصائمين في المساجد التي تعتبر من العادات القديمة لدى أهالي مدينة المكلا خاصة وحضرموت عامة .

وأفاد مدير مشروع نظافة المكلا " الحيقي " بأنه تم إعداد خطة عمل خلال شهر رمضان وتقسيم فترات عمل عمال النظافة إلى ثلاث مراحل يومياً نظراً لما تشهدة المدينة خلال شهر رمضان من ارتفاع نسبة مخرجات المخلفات وخاصة من قبل المراكز التجارية في الأسواق المحلية ، كما أن عمال النظافة يعملون جاهدين لخدمة وطنهم لأجل ابرازه بصورة إيجابية لدى أهالي المحافظات المجاوره القادمون إلى مدينة المكلا .

وأضاف قائلاً أن مشروع النظافة يسعى لتوفير بيئة جمالية رغم شحة الامكانيات بالمعدات ونقص العمالة ، وأن هذه الحملة تأتي ضمن الخطط المرسومة لدى المشروع لهذا العام الجاري ، كما ناشد المواطنون رجالاً ونساءً بالتعاون مع عمال النظافة واحترامهم وتقديرهم بوضعهم مخلفاتهم اليومية في أماكنها المخصصة وعدم رمي أكياس القمامة من شبابيك البيوت وسط الأحياء السكنية وذلك من أجل الرقي والحفاظ على البيئة .