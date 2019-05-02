السعودية تنفي صحة الأنباء عن دعمها لمشروع قرار أمريكي يخص الأرمن

الخليج 365/ بغدادنفت السعودية رسميا صحة ما تردد عن دعمها لمشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يستهدف الاعتراف بإبادة الأرمن.

وقالت السفارة السعودية لدى أذربيجان في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر "إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام غير الموثوقة بأن سمو سفيرة السعودية في واشنطن أعربت عن دعم المملكة لأحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي المتعلق بالاعتراف بـ(الإبادة ضد الأرمن) في عهد الدولة العثمانية".



واضافت ان "هذا الحديث عار عن الصحة وأن سفيرة البلاد في أمريكا لم تقم بلقاء أي من أعضاء الكونغرس حتى الآن، ولم يصدر من جانبها أي تصريح في هذا الشأن".

وبينت السفارة أن "تلك المواقع والصحف دائما ما تقوم بإثارة مواضيع غير صحيحة عن المملكة ومواقفها لعمل التفرقة بين المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية بهدف الإثارة والانقسام لخدمة مصالحهم وتوجهاتهم الشخصية".

