مسؤول عسكري: الجيش يحظى بدعم كبير في طرابلس والمليشيات تنهار

قال العميد خالد المحجوب، المكلف بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن الجماعات الإرهابية والمليشيات ليس لها حاضنة شعبية في العاصمة طرابلس ولا أي مدن غرب ليبيا،وفقا للعين الإخبارية.

وتابع العميد خالد المحجوب، في بيان صحفي، حول عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي 4 أبريل/نيسان الجاري، أن القوات المسلحة لا تستهدف المدن الليبية بل تستهدف من يزعزع الأمن في هذه المدن.

وأضاف المحجوب أن "المليشيات التي يحاربها الجيش الليبي في غرب ليبيا تتخذ من مدينتي الزاوية ومصراتة مقراً لإدارة عملياتها المسلحة على الليبيين".

ونوه المحجوب بأن "القوات المسلحة الليبية حددت محاور القتال لتجنب القتال في أحياء العاصمة طرابلس كما حددت أنواع الأسلحة المستخدمة في كل منطقة بمحيط العاصمة مع مراعاة وضع المنطقة وأعداد السكان والمدنيين بالمنطقة".

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وأكد المحجوب أن "القوات المسلحة الليبية تحظى بدعم كبير داخل طرابلس"، مشيراً إلى تعاون السكان في الدعم بالمعلومات التي يتحقق من صحتها جهاز الاستخبارات.

وأردف أن "القوات الجوية تستهدف مخازن ذخائر وأسلحة المليشيات بدقة عالية وهذا بشهادة باشا آغا وزير داخلية الوفاق"، مؤكداً تجنب سلاح الجو استهداف تجمعات الشباب المنضوين تحت هذه الجماعات باعتبار أن عدداً كبيراً منهم مغرر به ومازالت القيادة العامة تعول على رجوعهم لمنازلهم وترك السلاح".

وكشف المحجوب أنه قد يتم إنهاء المعارك في أي لحظة، خاصة أن المليشيات تتعرض لانهيارات سريعة، ملمحاً لتصريح اللواء عبدالسلام الحاسي بنجاح الخطة الموضوعة للمعارك في طرابلس ومحيطها بدقة وبنسبة عالية.