شرطة أبوظبي تحذر من المتسولين في رمضان

أعدت شرطة أبوظبي خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول في رمضان، عبر حملات تفتيشية دورية، للقضاء على هذه السلوكيات التي تعطي انطباعاً سلبياً عن المجتمع، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي وتفادي التجاوب مع هذه الفئة التي تستغل روحانيات الشهر الفضيل لاستعطاف الناس.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي العميد محمد سهيل الراشدي، وفق ما نشره الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر انستغرام اليوم الخميس، اتخاذ كافة التدابير الرقابية والإجراءات الوقائية في الأماكن التي يستهدفها المتسولون، داعياً للإبلاغ عن أماكن وجود المتسولين، وذلك بالاتصال بمركز القيادة والتحكم 999، والامتناع عن إعطائهم المال، أو الاستجابة لأساليبهم المضللة، وصرف الأموال عوض ذلك في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة، ودعم قوافل الخير.

كما حذر الراشدي من التسول الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، بروايات احتيالية مفبركة، مطالباً بإبلاغ الجهات المختصة لتتخذ الإجراءات القانونية ضدها.