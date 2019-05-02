دراسة: ماي الأكثر مراوغة بين حكام بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خلصت دراسة نشرت أمس إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعد رئيسة الوزراء المحافظة الأكثر مراوغة في التاريخ الحديث لدى ردها على أسئلة سياسية، وذلك مقارنة بثلاثة من أسلافها.
وقال الباحثون في جامعة يورك «إن ماي هي الأكثر مراوغة لدى الإجابة على الأسئلة، مقارنة برؤساء الوزراء المحافظين السابقين ديفيد كاميرون وجون ميجور ومارجريت تاتشر».
وأشارت الدراسة إلى أن ماي أجابت على 27% فقط من الأسئلة في أربع من المقابلات الصحفية قبل إجراء الانتخابات العامة في 2017، وفي مقابلتين صحفيتين مماثلتين في 2016. وقد أجاب كاميرون على 34% من الأسئلة في مقابلات صحفية خلال حملة الانتخابات العامة في 2015، في حين أجاب كل من ميجور وتاتشر على 39% من الأسئلة قبل الانتخابات في عامي 1987 و1992.
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