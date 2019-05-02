مسؤول إيراني يعترف: الاتفاق النووي انهار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران
اعترف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 على وشك الانهيار بعد تشديد العقوبات الأمريكية على إيران الأسبوع الماضي.
وكتب عراقجي، الذي كان من ضمن واضعي الاتفاق، في صحيفة اعتماد في نسختها التي صدرت أمس «لقد أعطينا الديمقراطية وقتا كافيا، ولكن طفح الكيل».
وقال إن العقوبات الأمريكية الأخيرة وإخفاق الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق في فعل أي شيء أصاب إيران بخيبة الأمل، وأضاف «الاتفاق النووي يتحرك سريعا نحو النهاية».
وقرر ترمب العام الماضي الانسحاب بصورة أحادية من الاتفاق، الذي نص على رفع العقوبات الاقتصادية.
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