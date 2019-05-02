العسكري السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد للفوضى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم
أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الأمني.
جاء ذلك عقب مباحثات أجراها رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان في الخرطوم مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال ريال جوك تناولت تطورات الأوضاع في البلدين.
وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، «إن الجيش السوداني لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه إلى حين نجاح ثورته»، وأكد حرص الخرطوم على العلاقات مع جنوب السودان ودفع عملية السلام.
من جهته، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,450 سلة غذائية في حي أبورنات وحي الصفا بمحلية النهود التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، وسلال رمضانية لولاية البحر الأحمر، يستفيد منها 7,250 فردا، في إطار الدعم المقدم من المملكة لتوفير الأمن الغذائي للشعب السوداني.
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