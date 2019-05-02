إرهابي يضع قنبلة في مفرمة لتفجير طائرة إماراتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كانبرا

أدين أمس في أستراليا شخص بالتآمر لشن هجوم إرهابي، بعدما خطط مع شقيقه لتفجير طائرة تابعة لشركة «طيران الاتحاد الإماراتية» بقنبلة مخبأة في مفرمة لحوم.

Advertisements

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هيئة محلفين في محكمة باراماتا العليا، في نيو ساوث ويلز، أدانت اللبناني خالد الخياط (51 عاما) بالتخطيط لإسقاط طائرة كانت في رحلة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو من 2017 بقنبلة محلية الصنع، وأفادت تقارير إخبارية بأنه أدين بالتخطيط لشن هجوم بالغاز السام على مجموعة من الأشخاص.

ومن المتوقع أن تصدر العقوبة بحقه في 26 يوليو، حيث يواجه عقوبة السجن المؤبد.

وكانت الرحلة المستهدفة تضم على متنها 400 فرد من بينهم أفراد الطاقم، إلا أنه تم إحباط الهجوم.