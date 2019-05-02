إمبراطور اليابان الجديد: سأقف مع الشعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال الإمبراطور الياباني ناروهيتو أمس إنه سوف يضطلع بمسؤوليته «كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان»، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه بلاده عهدا جديدا.

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وأضاف في أول خطاب له بعد توليه العرش «سوف أتصرف وفقا للدستور وأضطلع بمسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان، مع توجيه اهتمامي دائما إلى الشعب والوقوف معه».

ويأتي خطاب الملك بعد يوم من تخلي والده أكيهيتو عن العرش، لينتهي حكمه الذي استمر 30 عاما بأول تنازل عن العرش منذ 202 عام.

وقال الإمبراطور ناروهيتو «إن أكيهيتو أدى واجباته بالكامل لأكثر من 30 عاما، كما صلى من أجل السلام والسعادة لشعوب العالم».