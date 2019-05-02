السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو
قال الإمبراطور الياباني ناروهيتو أمس إنه سوف يضطلع بمسؤوليته «كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان»، وذلك في الوقت الذي تبدأ فيه بلاده عهدا جديدا.
وأضاف في أول خطاب له بعد توليه العرش «سوف أتصرف وفقا للدستور وأضطلع بمسؤوليتي كرمز للدولة ووحدة شعب اليابان، مع توجيه اهتمامي دائما إلى الشعب والوقوف معه».
ويأتي خطاب الملك بعد يوم من تخلي والده أكيهيتو عن العرش، لينتهي حكمه الذي استمر 30 عاما بأول تنازل عن العرش منذ 202 عام.
وقال الإمبراطور ناروهيتو «إن أكيهيتو أدى واجباته بالكامل لأكثر من 30 عاما، كما صلى من أجل السلام والسعادة لشعوب العالم».
كانت هذه تفاصيل خبر إمبراطور اليابان الجديد: سأقف مع الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.