العفو الدولية: الإعدام ينتظر 10 صحفيين اتهمهم الحوثي زورا بالتجسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دعت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء إلى إطلاق سراح 10 صحفيين محتجزين منذ نحو 4 سنوات بسبب اتهامات ملفقة بالتجسس لدول التحالف العربي والشرعية اليمنية، وذكرت أنهم محتجزون من صيف 2015، ووجهت إليهم محكمة متخصصة في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب اتهامات في ديسمبر 2018 في سلسلة من الجرائم، بينها التجسس ومساعدة التحالف.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية رشا محمد في بيان «من المشين تماما أن هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم، فالتهم الموجهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فورا»، وذكر البيان أن بعض الصحفيين كانوا يعملون في منافذ إخبارية الكترونية، وألقي القبض على 9 من الصحفيين في فندق في صنعاء بينما اعتقلت ميليشيات الحوثيين العاشر في منزله.

وأضاف البيان «خلال فترة احتجازهم اختفى الرجال قسرا، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة».

من جهتها، أعلنت رابطة أمهات المختطفين في الحديدة غرب اليمن أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران اختطفت خمس نساء، بعد توقيف حافلة كانت تقلهن في نقطة الكدن. وأشارت الرابطة إلى أن ميليشيات الحوثي اقتادت بشكل مهين المختطفات إلى أحد المنازل التي استولى عليها الحوثيون وحولوه إلى سجن للمواطنين، وأفرجت عن النساء بعد يوم من اختطافهن مقابل دفع فدية مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.

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ميدانيا لقي 12 حوثيا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، وقتل القيادي الميداني الحوثي، المشرف العام للانقلابيين في مديرية قانية، أبوسلطان الخولاني. وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش الوطني أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر الميليشيات التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.

وأتلفت وزارة الدفاع اليمنية كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة شمال اليمن، حيث أتلفت 2500 لغم أرضي وعبوة ناسفة.

مشاهدات يمنية

- في يومهم العالمي عمال اليمن في مناطق سيطرة الحوثي عاطلون.

- مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع ميليشيات الحوثي في جبل الجماجم بزاهر البيضاء وحيفان تعز.

-الميليشيات تشن هجوما على جبل الشبكة الاستراتيجي وكل الجبال المطلة على مدينة قعطبة من الجهة الشمالية، وصولا إلى الخط العام بالمدينة.