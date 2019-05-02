إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي

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لندن (رويترز) - أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأربعاء إقالة وزير الدفاع جافين وليامسون على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي الصينية للاتصالات.
وقال مكتب ماي في بيان "جاء قرار رئيسة الوزراء بسبب سلوكه فيما يتعلق بتحقيق في ظروف الكشف غير المصرح به عن معلومات من اجتماع لمجلس الأمن القومي".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
هواوي تطلق حملة رمضان بين الماضي والحاضر
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فيديو: لحظة وفاة عارض أزياء على المنصة أمام الجماهير
تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لوفاة عارض الأزياء الشاب المعروف باسم تاليس كوتا ـ صاحب الـ 26 عامًا ـ خلال مشاركته في أسبوع الموضة بمدينة ساو باولو البرازيلية. تغريم شاب عربي ربع مليون درهم لسبه فتاة عبر واتساب.. تعرفوا على قصته 7awi 1 تغريم شاب عربي ربع مليون درهم لسبه فتاة عبر واتساب.. تعرفوا على قصته شاهد أيضاً: تغريم شاب عربي ربع مليون درهم لسبه فتاة عبر واتساب.. تعرفوا على قصته وحسبما يُظهر مقطع الفيديو المتداول فأن الشاب صاحب الـ 26 عامًا كان يستدير لمغادرة منصة العرض قبل أن يسقط على الأرض؛ حيث حاولت عناصر الإسعاف تقديم الخدمات الطبية له ولكنه كان قد مات. لهواة البدل الرسمية: تألقوا على طريقة أبطال Avengers: Endgame 7awi 1 لهواة البدل الرسمية: تألقوا على طريقة أبطال Avengers: Endgame شاهد أيضاً: لهواة البدل الرسمية: تألقوا على طريقة أبطال Avengers: Endgame ووفقًا لما نقلته صحيفة ديل ميل البريطانية فأن العرض بدأ في 22 أبريل الجاري وأُختتم يوم أمس السبت 27 أبريل؛ حيث أوضح منظميه عبر بيان رسمي لهم أنهم علموا بوفاة العارض الذي تعرض لوعكة صحية خلال عرض لماركة "أوكسا" البرازيلية. المزيد: صور عفوية لكن مضحكة أخذت للمشاهير في الوقت الغير مناسب! قائمة ب10 نجوم مشاهير أنقذوا حياة الآخرين..أبطال الواقع أيضاً! بالصور: كيف تبدو غرف نوم 10 مشاهير؟ بالصور: أغلى 9 هدايا زواج قدّمت للمشاهير تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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في فيديو قديم: ماذا قال محمد صلاح عن ميسي ورونالدو؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجم المصري محمد صلاح، يتحدث فيه عن لاعبه وناديه المفضلين، وذلك قبل سنوات من احترافه في أوروبا. كريستيانو رونالدو.. كيف أنفق 20 ألف يورو خلال 3 أيام؟ 7awi 1 كريستيانو رونالدو.. كيف أنفق 20 ألف يورو خلال 3 أيام؟ شاهد أيضاً: كريستيانو رونالدو.. كيف أنفق 20 ألف يورو خلال 3 أيام؟ الفيديو من لقاء تليفزيوني أجراه صلاح عام 2012 وفقًا لما ذكره الرواد، حينما كان يلعب في صفوف فريق المقاولون العرب المصري، حيث أظهر فيه النجم المصري حبه الشديد لفريق برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي. فحين سأله مقدم البرنامج كريم حسن شحاتة عن لاعبه المفضل، أجاب صلاح بلا تردد أنه ميسي، موضحًا أنه يحب فريق برشلونة كثيرًا، ويتابع كل مبارياتهم. ماذا قال مدرب ليفربول عن محمد صلاح بعد خماسية هدرسفيلد؟ 7awi 1 ماذا قال مدرب ليفربول عن محمد صلاح بعد خماسية هدرسفيلد؟ شاهد أيضاً: ماذا قال مدرب ليفربول عن محمد صلاح بعد خماسية هدرسفيلد؟ وأضاف محمد صلاح أنه لا يحب ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، مشيرًا إلى أنه كان يحب النجم كريستيانو رونالدو وقتما كان يلعب في مانشستر يونايتد فقط. ويأتي انتشار هذا الفيديو القديم قبل أيام قليلة من المباراة المهمة التي سيخضوها صلاح مع ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في 1 مايو المقبل في إسبانيا. شاهد: نيمار يعتدى على أحد المشجعين بعد خسارة كأس فرنسا.. التفاصيل 7awi 1 شاهد: نيمار يعتدى على أحد المشجعين بعد خسارة كأس فرنسا.. التفاصيل شاهد أيضاً: شاهد: نيمار يعتدى على أحد المشجعين بعد خسارة كأس فرنسا.. التفاصيل المزيد: فيديو: رد فعل غريب من محمد صلاح بعد هدف ميلنر في كارديف سيتي شاهد: تسجيل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي حكم "ينطح" لاعبًا في الدوري الجزائري.. وهذه كانت عقوبته فيديو: لفتة إنسانية رائعة من نجم ليفربول ساديو ماني.. التفاصيل تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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فيديو شريف مدكور يكشف عن رد فعله فور أن علم بإصابته بالسرطان
تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى 7awi 1 فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى شاهدي أيضاً: فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى وقال شريف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: "لم أخف عندما أخبروني بالمرض بل ذهبت إلى الاستديو وصورت 4 حلقات من برنامجي، ولم أشعر بأي قلق.. ولو كل شيء سار بشكل طبيعي سأعود لحياتي الطبيعية بعد شهر، وقد اتلقى علاجا كيماويا أو لا لم يتحدد بعد". وأكمل الإعلامي المصري عن رد فعله فور اكتشافه لمرضه: "سألني الطبيب إن كان لدي مشكلة مع العلاج الكيماوي وتساقط الشعر لكنني أكدت له أن هذا الأمر لا يهمني حتى إذا تساقط شعري سأقوم بعملي وأظهر أمام الجمهور.. أنا أخذت الموضوع ببساطة، والطبيب أخبرني أنني مصاب به منذ عام ونصف ولم أشعر بأي شيء طوال الفترة الماضية، فقط عندما أصبت بنزيف قمت بإجراء فحصوصات واكتشفت الأمر". من جهة ثانية، عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن دعمها الكامل لزميلها شريف مدكور، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "انستقرام"، وعلقت عليها بقولها: "بيشتغل دلوقتي حالا حتي بعد ما عرف حالته الصحيه كم انت قوي يا زميلي. ان شاء الله تقوم بالسلامة". تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. 7awi 1 تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. وكان شريف مدكور قد لفت إلى أنه لا يعرف سبب إصابته بالسرطان، خاصة وأنه شخص رياضي يتناول الطعام الصحي ولا يدخن السجائر وينام مبكراً، موضحاً أن الأسباب قد تكون جينات وراثية، ومؤكداً أنه سيخضع لعميلة جراحية في أول أسبوع في رمضان، حيث توجه بالشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء. المزيد: صور سيدة استعادت رشاقتها بعد إنجابها 7 أطفال.. شاهدوا كيف كان شكلها! هذه الحسناء هي أول امرأة عربية تحترف المصارعة الحرة WWE: تعرفوا عليها! بالصور: تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها بسبب جلسة تصوير جريئة جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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هواوي تطلق حملة رمضان بين الماضي والحاضر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.