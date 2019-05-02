إقالة وزير الدفاع البريطاني على خلفية تسريب معلومات عن شركة هواوي

فيديو شريف مدكور يكشف عن رد فعله فور أن علم بإصابته بالسرطان

تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى 7awi 1 فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى شاهدي أيضاً: فيديو يكشف تطور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور بعد نقله للمستشفى وقال شريف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: "لم أخف عندما أخبروني بالمرض بل ذهبت إلى الاستديو وصورت 4 حلقات من برنامجي، ولم أشعر بأي قلق.. ولو كل شيء سار بشكل طبيعي سأعود لحياتي الطبيعية بعد شهر، وقد اتلقى علاجا كيماويا أو لا لم يتحدد بعد". وأكمل الإعلامي المصري عن رد فعله فور اكتشافه لمرضه: "سألني الطبيب إن كان لدي مشكلة مع العلاج الكيماوي وتساقط الشعر لكنني أكدت له أن هذا الأمر لا يهمني حتى إذا تساقط شعري سأقوم بعملي وأظهر أمام الجمهور.. أنا أخذت الموضوع ببساطة، والطبيب أخبرني أنني مصاب به منذ عام ونصف ولم أشعر بأي شيء طوال الفترة الماضية، فقط عندما أصبت بنزيف قمت بإجراء فحصوصات واكتشفت الأمر". من جهة ثانية، عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن دعمها الكامل لزميلها شريف مدكور، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "انستقرام"، وعلقت عليها بقولها: "بيشتغل دلوقتي حالا حتي بعد ما عرف حالته الصحيه كم انت قوي يا زميلي. ان شاء الله تقوم بالسلامة". تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. 7awi 1 تحدث الإعلامي المصري شريف مدكور عن رد فعله فور أن اكتشف إصابته بمرض سرطان القولون، حيث تحدث مؤخراً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" عبر قناة MBC مصر. وكان شريف مدكور قد لفت إلى أنه لا يعرف سبب إصابته بالسرطان، خاصة وأنه شخص رياضي يتناول الطعام الصحي ولا يدخن السجائر وينام مبكراً، موضحاً أن الأسباب قد تكون جينات وراثية، ومؤكداً أنه سيخضع لعميلة جراحية في أول أسبوع في رمضان، حيث توجه بالشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء. المزيد: صور سيدة استعادت رشاقتها بعد إنجابها 7 أطفال.. شاهدوا كيف كان شكلها! هذه الحسناء هي أول امرأة عربية تحترف المصارعة الحرة WWE: تعرفوا عليها! بالصور: تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها بسبب جلسة تصوير جريئة جلسات التصوير في مترو الأنفاق تتحول لهوس عالمي.. شاهدوا أجمل اللقطات! تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي