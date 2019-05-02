النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت السياج الحدودي تزامنا مع دوريات للجيش واليونيفيل

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "قوة إسرائيلية مؤلّلة مشّطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزانة ووادي العسل، مرورًا بالشطر الشمال اللبناني لبلدة الغجر والعباسية".
وبيّن أنّ "عناصر الدورية كانوا يقفون من حين إلى آخر عند البوابات الحديدية المركّزة على هذا السياج لتفقّد أجهزة المراقبة المثبتة عليها"، لافتًا إلى أنّه "قابلة في الجانب اللبناني، نقاط مراقبة ودوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في محاور عين عرب، سهل الماري، المجيدية ومزرعة بسطرا، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".
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