مروان الحايك: تأثير الجيل الخامس وإنترنت الأشياء على الإقتصاد سيكون هائلا

لفت رئيس مجلس إدارة شركة "ألفا" ومديرها العام ​مروان الحايك​ خلال المؤتمر السنوي لأندية ​الروتاري​ ​بيروت​ "​الشباب​ مستقبلنا" إلى "تأثير الجيل الخامس وإنترنت الأشياء أي "الثورة الصناعية الرابعة"، كما أسماها على ​الإقتصاد​ والوظائف الحالية والمستقبلية"، مشيراً إلى أن "التأثير سيكون هائلا، إذ انه مع حلول العام 2025، ستزول حوالي 75 مليون وظيفة بسبب التكنولوجيا والأتمتة تحديدا، ولكن في المقابل ستخلق الأتمتة 133 مليون وظيفة جديدة لم تكن موجودة سابقا".

وأشار إلى أن "النمو الاقتصادي والتغيير الذي ستشهده مجتمعاتنا خلال السنوات الخمس الى العشرة المقبلة، سيتم بفضل عوامل عدة كلها متعلقة بالتكنولوجيا وهي سرعات الخلوي العالية والذكاء الصناعي والبيانات الضخمة Big Data وعالم تحليل البيانات Data Analytics والحوسبة الحسابية"، لافتا الى أن "الجيل الخامس هو الاساس في تمكين الذكاء الصناعي بفضل السرعات العالية ومعدل الاستجابة latency التي يوفرها الشبيهة بمعدل استجابة الدماغ"، موضحا ان "الـ 5G سيحول الخلوي إلى تكنولوجيا ستغير ​العالم​ خلال السنوات الـ15 المقبلة"، لافتاً إلى أنه "خلال هذه المدة، سينمو الناتج القومي العالمي الإجمالي بمعدل 2.9 بالمئة، وستساهم تكنولوجيا الجيل الخامس بنسبة 0.2 بالمئة من هذا الناتج الاجمالي، وفي ​لبنان​ ستساهم استثمارات الجيل الخامس في اضافة ملياري ​دولار​ على الناتج القومي المحلي"، مشيرا الى ان "الجيل الخامس سيساهم في خلق 22 وظيفة جديدة خلال هذه المدة كما وخلق ايرادات تساوي 3 تريليون دولار عالميا".

وأوضح ان "جيل الالفية millennials والجيل زد z generation سيشكلان 75 بالمئة من القوى العاملة خلال السنوات القادمة، وهو جيل مبادر ويتحلى بالشغف وبالتحدي والتعلق بالتكنولوجيا، وهذا الجيل سيشكل المحرك الاساس لتمكين الثورة التكنولوجية المقبلة"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة عما سيكون عليه شكل سوق العمل في المستقبل، إلا أن هناك ​مهارات​ ضرورية لوظائف العقد القادم، كالمرونة في التفكير والتفكير النقدي والإبتكار والقدرة على التعامل بفعالية مع الناس People Skills، والمهارات في مجال ​العلوم​ والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، كما والمهارات في مجال تحليل البيانات والموبايل والحوسبة السحابية SMAC".

واعتبر أن "قطاعات ​البيئة​، الطب والتكنولوجيا هي من أبرز القطاعات التي ستتأثر بالثورة المقبلة وستشهد ولادة وظائف جديدة".