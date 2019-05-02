حاصباني: زيارة مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس تضامنا مع المطران عودة

لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "زيارة مطرانية ​بيروت​ للروم الأرثوذكس في ​الاشرفية​، تضامنا مع ​المطران الياس عودة​ واستنكارا للتعرض له".

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